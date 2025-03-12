Elazığ'da Trafikte Makas Atan Sürücü Tehlike Saçtı
Elazığ'da trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar başka bir aracın kamera kaydına yansıdı.
Elazığ'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü hem kendisinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye atarken o anlar araç kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen 06 DR 6901 plakalı otomobilin sürücüsü trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa