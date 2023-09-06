Elazığ'da trafikte çıkan kavga cep telefonuyla görüntülendi

ELAZIĞ'da, trafikte iki sürücü arasında 'yol vermeme' nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam Beyzade Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. İki sürücü, yol vermeme nedeniyle trafikte tartıştı. Bir süre sonra trafik ışıklarında duran araçlarından inen sürücüler, tekme, yumruk birbirine saldırdı. Her iki araçtaki bazı kişiler de kavgaya dahil oldu. Diğer sürücüler araya girerek tarafları ayırdı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.