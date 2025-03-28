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Elazığ'da Trafik Saldırısı: 3 Kişi Sürücüyü Tehdit Etti

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Elazığ çevre yolunda, sürücünün korna çalması sonrası 3 kişi tarafından sopalarla tehdit edilmesi kameralara yansıdı. Saldırganlar, sürücünün yolunu keserek hakaret ve darp girişiminde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da sürücünün saldırıya uğradığı anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ çevre yolunda trafikte seyir halindeyken korna çalan bir sürücü, 3 kişi tarafından yolu kesilerek sopalarla tehdit edildi. O anlar kameraya yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çevre yolunda saat 11.50 sıralarında çevre yolunda seyir halinde olan bir sürücü, trafikte korku dolu anlar yaşadı. İddiaya göre, seyir halindeyken sinyal vermeden şerit değiştiren bir araca korna çalan sürücü, trafikte dehşetle karşılaştı. İddiaya göre, sinyalsiz şerit değiştiren araçtaki 3 kişi, sürücünün yolunu keserek araçtan indi. Ellerinde sopalarla sürücüye yaklaşan şahıslar, hakaret ve darp girişiminde bulundu. Saldırganlar, sürücünün yolunu iki kez keserek tehditler savurdu. Olay, çevredeki diğer sürücülerin ve vatandaşların tepkisine yol açarken, mağdur sürücü saldırganlardan şikayetçi oldu. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
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