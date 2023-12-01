Elazığ'da trafik polisi engelli vatandaşı yolun karşısına geçirerek gönülleri fethetti

Elazığ'da bir trafik polisi, engelli vatandaşı yolun karşısına geçirerek gönülleri fethetmişti. Basına yansıyan olayın ardından bir hayırsever vatandaş tarafından hediye edilen akülü araç, polis ekipleri tarafından engelli şahsa ulaştırıldı.

Elazığ'da bir trafik polisi, engelli vatandaşı yolun karşısına geçirerek gönülleri fethetmişti. Basına yansıyan olayın ardından bir hayırsever vatandaş tarafından hediye edilen akülü araç, polis ekipleri tarafından engelli şahsa ulaştırıldı.

Elazığ'da iki gün önce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli, yaptığı örnek davranış ile gönülleri fethetmişti. Gazi Caddesi'nde karşıya geçmekte zorlanan tekerlekli sandalyedeki engelli bir vatandaşı gören polis hemen harekete geçti. Yardıma koşan polis, engelli vatandaşı güvenli bir şekilde karşıya geçirdi. Basına yansıyan haberler üzerine bir hayırsever vatandaş, akülü araç hediye etmek istediğini bildirerek Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne ulaştı. Ardından hayırsever tarafından temin edilen akülü araç 3 Aralık Dünya Engelliler günü öncesi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, engelli vatandaşa ulaştırıldı.

Polis ekiplerini ve akülü aracı gören vatandaş, büyük mutluluk yaşayarak teşekkür etti. - ELAZIĞ