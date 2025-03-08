Elazığ'da Trafik Kazasında Doktor Anında Müdahale Etti

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne yoldan geçen doktor müdahale etti. Yaralının başında müdahalesini sürdüren doktor, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. O esnada yoldan geçen doktor yaralıya müdahale etti. Yaralıya ilk müdahalesini yapan doktorun haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ