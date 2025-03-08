DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek

Süreç hızlanıyor! DEM Parti bir partiyi daha ziyaret edecek
2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü

2 yaşındaki Rana'nın can verdiği yerde saatler sonra aynı manzara
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı
Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası! Hocası konuştu

Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası

Elazığ'da Trafik Kazasında Doktor Anında Müdahale Etti

Elazığ'da Trafik Kazasında Doktor Anında Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne yoldan geçen bir doktor müdahale etti. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne yoldan geçen doktor müdahale etti. Yaralının başında müdahalesini sürdüren doktor, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. O esnada yoldan geçen doktor yaralıya müdahale etti. Yaralıya ilk müdahalesini yapan doktorun haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Babam emniyet müdürü" deyince taksicinin tepkisi bakın ne oldu
img

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
img

Süreç hızlanıyor! DEM Parti bir partiyi daha ziyaret edecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
2030 yılında iki kez oruç tutulacak

2030 yılında iki kez oruç tutulacak
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç

Görüntü köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden
Ronaldo'nun 'Çok çirkinsin' dediği 'Adanalı Ronaldo'dan' cevap geldi

Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi
İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.