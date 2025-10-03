Elazığ'da Trafik Kazasında 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Elazığ'da otomobilin çarptığı 77 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.

Olay, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 23 T 0214 plakalı ticari taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Mehmet Baykar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baykar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ