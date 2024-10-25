Elazığ'da Trafik Kazasında 2 Yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Ömer Bilginoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AY 177 ile 23 EL 330 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.