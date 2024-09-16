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Elazığ'da Trafik Kazası: Yaya Yaralandı

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Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, Fiat Tofaş marka aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, Fiat Tofaş marka aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fiat Tofaş marka araç, karşıya geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Kazada yaya yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa trafik Polis Tofaş Yaşam Kaza Fiat

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