Elazığ'da Trafik Kazası: Yaralı Yok, Maddi Hasar Var

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Zübeyde hanım caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı güzergahta seyir halinde olan 23 LR 212 plakalı hafif ticari araç ile 54 AJE 290 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis, kaza yerinde inceleme yaptı - ELAZIĞ