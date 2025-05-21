Elazığ'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç duvara çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Aykaç (64) idaresindeki 23 ADN 344 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada, sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Aykaç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ