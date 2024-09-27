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Elazığ'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: O Anlar Kamerada

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasının ardından iki taraf arasında çıkan kavga, vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Olay, Hazardağlı kavşağında gerçekleşti ve kargaşa cep telefonlarıyla kaydedildi.

Elazığ'da trafik kazası sonrası iki taraf birbirine girdi... O anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da trafik kazası sonrası iki taraf arasında kavga çıktı. Kavga vatandaşların araya girmesi sonucu sona erdi.

Olay, Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatılırken, kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavgayı araya giren vatandaşları sona erdirirken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: O Anlar Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa

Elazığ trafik Kavga

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