Elazığ'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: O Anlar Kamerada

Elazığ'da trafik kazası sonrası iki taraf birbirine girdi... O anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da trafik kazası sonrası iki taraf arasında kavga çıktı. Kavga vatandaşların araya girmesi sonucu sona erdi.

Olay, Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatılırken, kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavgayı araya giren vatandaşları sona erdirirken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.