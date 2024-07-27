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Elazığ'da trafik kazası: Otomobil üç ağaca çarptı, tarlaya uçtu

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil çarptığı üç ağacı kırıp tarlaya uçtu, aracın sol ön tekerleği ise 50 metre uzaklıktaki bahçeye uçtu. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil çarptığı üç ağacı kırıp tarlaya uçtu, aracın sol ön tekerleği ise 50 metre uzaklıktaki bahçeye uçtu. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Keban yolu Cip köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki 80 GF 505 plakalı Infiniti Q50 model otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Otomobil, üç ağaca çarpıp kırdıktan sonra ters dönerek durabildi. Aracın sol ön tekerleği ise koparak yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir evin bahçesine fırladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hurdaya dönen araçtan çıkarılarak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anında evinin bahçesinde oturan İlhami Kaya, yaşadığı korku dolu anları İHA muhabirine anlattı.

"Lastik yaklaşık 50 metre uzaklıktan bahçeme doğru fırladı"

Köy sakinlerinden İlhamı Kaya, "Bahçemde otururken bir anda bir gümbürtü oldu. Her yer toz duman oldu. Ön lastik bahçeme doğru fırladı. Ardından kaza yerine koştum. Ambulans geldi ve iki yaralıyı çıkardık. Olayı bu şekilde gördük. Lastik yaklaşık 50 metre uzaklıktan bahçeme doğru fırladı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarmamız geldi" dedi.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Elazığ 3.Sayfa Güncel Haberler

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