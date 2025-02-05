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Elazığ'da Trafik Kazası: Maddi Hasar Oluştu

Elazığ'da Trafik Kazası: Maddi Hasar Oluştu
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Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan olmadı. Olayda sadece araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Sürsürü Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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