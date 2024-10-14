Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: İki Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevi kavşağında 51 EZ 510 plakalı kapalı kasa kamyonet ile 31 AAB 581 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil trafik Polis Kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler

Gözlerinin içine baka baka söyledi: Bunu yapana tolerans göstermeyiz

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu
Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düşüyor? (Borsa İstanbul BIST 100) Güç Yüzükleri 3. Sezon ne zaman? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri yeni sezon tarihi! TV8 YAYIN AKIŞI 14 Ekim | Bu akşam TV8'de Türkiye-İzlanda maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var? Murat Güler kimdir? Murat Güler öldü mü? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (14 Ekim) Dolar ne kadar oldu? Rojin Kabaiş bulundu mu? 14 Ekim Rojin ile ilgili son gelişmeler... Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? 4A, 4B, 4C ne kadar maaş alırım? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS tercih ekranı açıldı mı? Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 14 Ekim Kızıl Goncalar 22. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 4. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.