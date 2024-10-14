Elazığ'da Trafik Kazası: İki Yaralı
Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevi kavşağında 51 EZ 510 plakalı kapalı kasa kamyonet ile 31 AAB 581 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ