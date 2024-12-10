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Elazığ'da Trafik Kazası: İki Kişi Hafif Yaralandı

Elazığ'da Trafik Kazası: İki Kişi Hafif Yaralandı
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Elazığ'da park halindeki araca çarpan otomobil, duvara çarparak kısmen çökmeye neden oldu. Kazada biri çocuk iki kişi hafif yaralandı.

Elazığ'da park halindeki araca çarpıp evin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada evin duvarı kısmen çöktü.

Kaza, Abdullahpaşa Mahallesi 266. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 ABG 485 plakalı otomobil, park halindeki 06 DT 1335 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra binanın duvarına çarptı. Kazada duvar kısmen içeri çökerken, araçta bulunan biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılan tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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