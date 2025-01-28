Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz

Bahçeli, bombayı Turizm Bakanı Ersoy'un kucağına bıraktı
Bahçeli'nin zor anları! İsimlerini tek tek okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı

Bahçeli'nin gözyaşları
78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş
Sağlık Bakanlığı'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim

Kamu hastaneleriyle ilgili yeni talimat! 7 şehirde harekete geçildi

Elazığ'da Trafik Kazası: Hızla Çarpıp Kaçan Sürücü Aranıyor

Elazığ'da Trafik Kazası: Hızla Çarpıp Kaçan Sürücü Aranıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir araç, trafik magandasının hızla çarparak yol dışına savurduğu otomobilden sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan kadının durumu iyi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da bir araç sürücüsü, hızla çarptığı otomobili yol dışına savurduktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Otomobilde bulunan eşinin yaralandığını belirten sürücü, kaçan aracın ise güvenlik kameralarına yansıdığını kaydetti.

Elazığ merkez Çaydaçıra Mahallesi Kentköy mevkisinde 23 Ocak Perşembe gecesi saat 22.15'te meydana gelen trafik kazasında, bir araç hızla çarptığı otomobili araziye savurarak olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan sürücünün eşi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya uğrayan otomobildeki sürücü Mustafa Bahadır Koçak, yaşananları şöyle anlattı:

"23 Ocak Perşembe gecesi, gece saat 22.15'te Kentköy mevkisinde aracımla eşimle beraber evime doğru hareket ederken bir trafik magandasının saldırısına uğradık. Araç bize son sürat hızla gelerek çarpıp, bizi araziye fırlattıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi kaçarak yoluna devam etti. Aynı gece emniyete şikayetimizle birlikte araç aranmakta, plakası tespit edilmeye çalışılıyor. Araç 2011-2014 model Volkswagen Polo marka bir araç. Bu olayın bir trafik kazası olmadığını, canımıza bir kasıt olduğunu belirtmek istiyorum. Bugün bize bunu yapan yarın herkesin çoluğuna, çocuğuna çarpıp kaçabilir. Bu bizim canımıza kasıttır. Olay akşamı ilk müdahalesi yapılan eşim ambulansla hastanede tedavi gördü. Bu konuda şehrimizin sanayi esnafından ve emniyet teşkilatından son derece destek bekliyoruz. Bu trafik magandasının bir an önce yakalanmasını bekliyoruz. Can güvenliği her şeyden önemli."

Şikayet üzerine emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, kazadan sonra aracın bölgeden uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş
img

Resmi açıklama yapıldı! Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor
img

Ünlü rapçi dünyanın en zengin sanatçısı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Kaset arşivi' iddialarına yanıt verdi

Gündem yaratan 'kaset' iddialarına böyle yanıt verdi
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
Bu nasıl asker eğlencesi? Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi

Bu nasıl asker eğlencesi? Görüntüyü izleyenler hayret ediyor
Dev banka Türkiye'de şube açacak

Dev banka Türkiye'ye geliyor
Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti

Savaş fena kızıştı! Amerikalılar 500 milyar dolar kaybetti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.