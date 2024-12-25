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Elazığ'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Takla Attı, 1 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Takla Attı, 1 Yaralı
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Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.A. idaresindeki 23 DK 523 plakalı hafif ticari araç, S.U. yönetimindeki 44 ER 984 plakalı otomobil ile çarpıştı. Takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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