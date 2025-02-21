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Elazığ'da Trafik Kazası: Büşra Çinkılıç Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Trafik Kazası: Büşra Çinkılıç Hayatını Kaybetti
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Elazığ Hicret Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Büşra Çinkılıç, hastanede hayatını kaybetti. İki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada, Büşra Çinkılıç araç içinde sıkıştı ve kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Elazığ'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Büşra Çinkılıç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18: 30 sıralarında Hicret Mahallesi protokol yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. yönetimindeki 23 AFF 886 plakalı otomobil ile Z.K.D idaresindeki 23 AFB 542 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, H.Ç.'nin otomobilinde yolcu olarak bulunan Büşra Çinkılıç araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan B.Ç. ve diğer yaralılar, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Çinkılıç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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