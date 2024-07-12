Elazığ'da trafik kazası: Bir kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu OSB kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır ile transitin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kasayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ