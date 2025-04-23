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Elazığ'da Trafik Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Trafik Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada toplamda 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Beşoluk köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği O.K. idaresindeki 31 AHC 846 plakalı hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Hatice Karakaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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