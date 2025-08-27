Elazığ'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu Koçkale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.P. yönetimindeki 02 KV 533 plakalı otomobil ile M.Ö. hakimiyetindeki 23 FC 234 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yolun kenarına savruldu. Kazada 4'ü ağır 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ