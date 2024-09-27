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Elazığ'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

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Elazığ-Bingöl Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Gülüçkür Köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenemeyen 23 BD 223 plakalı otomobil ile 21 FF 622 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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