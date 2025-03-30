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Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Elazığ-Bingöl karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri bahçeye uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarpışan iki araçtan biri bahçeye uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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