Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Elazığ-Bingöl karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri bahçeye uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Bingöl karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarpışan iki araçtan biri bahçeye uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa