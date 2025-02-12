Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 23 ADN 041 plakalı kamyonet ile M.A.A. yönetimindeki 06 BUB 003 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ