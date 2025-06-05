Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Elazığ-Bingöl karayolu üzerinde meydana gelen kazada, refüje çıkan otomobilde 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu havalimanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZAA 05 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler olay yerinde kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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