Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Elazığ-Diyarbakır karayolu Kekliktepe Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Kekliktepe Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FN 718 ile 23 ACJ 309 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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