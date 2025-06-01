Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Kekliktepe Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FN 718 ile 23 ACJ 309 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ