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Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Elazığ'da Sedeftepe köy yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil boş araziye uçtu. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sedeftepe köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak boş araziye uçtu. Kazada 4 kişi yaralanırken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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