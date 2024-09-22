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Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Elazığ merkezde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil aydınlatma direğine çarparak ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı, sağlık ekipleri yaralıları hastanelere sevk etti.

Elazığ'da otomobilin aydınlatma direğine çarpıp ters döndüğü kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BA 5989 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak ters döndü. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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