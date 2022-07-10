Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Haberler

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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Diyarbakır karayolu Hazar dinlenme tesisleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.B. idaresindeki 16 BGT 96 plakalı otomobil ile R.Ö. idaresindeki 23 AAD 336 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Ekipler, kaza yerinde inceleme başlattı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Elazığ 3. Sayfa Haberler

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