Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Haberler

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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Prof. Dr. Turan Yazgan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 23ABP 852 plakalı kamyonet ile A.Y. yönetimindeki 23BE123 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sev edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kamyonet, Elazığ, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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