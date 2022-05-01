Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Haberler

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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (İHA) - Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Maden mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 TB 144 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, Otomobil, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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