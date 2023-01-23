Elazığ'da trafik kazası: 4'ü çocuk 7 yaralı 3. Sayfa Haberleri Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ- Bingöl karayolunun 37. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T. idaresindeki 44 AR 586 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi önce orta ardından yan bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bingöl Elazığ 3. Sayfa Haberler

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