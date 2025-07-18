Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 2632. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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