Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karakoçan Başyurt Lehan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'dan Bingöl istikametine seyir halinde olan 34 SF 9404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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