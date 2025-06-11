Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Elazığ-Diyarbakır karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobili çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa