Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Ergenekon Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.İ. idaresindeki 34 GDU 780 plakalı otomobil ile E.E.D. idaresindeki 34 CNA 496 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ