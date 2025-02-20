Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, protokol yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AFF 886 plakalı otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç savrulurken, kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. 23 AFF 886 plakalı araçta bulunan bir kişi ise sıkıştı. Haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan kazazede, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza yerine gelen yaralı yakınları sinir krizi geçirdi. - ELAZIĞ