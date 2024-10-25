Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.E. idaresindeki 23 AL 688 plakalı otomobile ile E.Ö. idaresindeki 23 DH 563 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ