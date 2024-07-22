Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da ilginç kaza: Kontrolden çıkan araç refüje çıkıp ağaca çarptı, düşen ağaç da karşı yönde ilerleyen araca isabet etti

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkarak ağaçları devirdi. Devrilen ağaçlardan biri karşı yönden gelen bir aracın üzerine isabet etti. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 23 HF 845 idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Aracın çarpması ile refüjdeki ağaçlar devrildi. Ağaçlardan birisi G.Z. yönetimindeki 38 HZ 123 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan G.Z.'nin Elazığ Adliyesine atanan hakim olduğu ve göreve başlamak için kente geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.