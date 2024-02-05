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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüjde çıkıp takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüjde çıkıp takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak yan yattı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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