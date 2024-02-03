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Elazığ'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Elazığ'da Güneyçevre yolu yeni otogar kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Güneyçevre yolu yeni otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki 06 KK 531 plakalı otomobil ile M.C. hakimiyetindeki 23 DOZ 106 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü M.Ö. ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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