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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, merkezde bulunan Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde seyir sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen halinde olan 2 otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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