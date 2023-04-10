Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. idaresindeki 23 AS 168 plakalı otomobil, aynı istikamet üzerinde yolcu alan T.K. yönetimindeki 44 NN 988 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada, araç sürücüsü ve minibüse binmeye çalışan yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ