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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Çemişgezek karayolu Muratcık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Çemişgezek Elazığ arası sefer yapan minibüs, 23 ABZ 672 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler

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