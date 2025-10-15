Haberler

Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Elazığ'da protokol yolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Olayda 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, protokol yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
