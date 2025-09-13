Haberler

Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazada, iki araç çarpıştı ve yaralıların tedavisi olay yerinde yapıldı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 PM 576 plakalı otomobil ile 35 BNM 856 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavisi olay yerinde ambulans içerisinde yapıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

