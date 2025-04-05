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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HS 303 ile 23 AFE 607 otomobiller çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - 3.Sayfa
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