Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
Elazığ'da Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa