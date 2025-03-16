Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 Z 0050 plakalı otomobil, 63 HV 701 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ