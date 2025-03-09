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Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobil duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray Mahallesi Tepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu duvara çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken,kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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