Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray Mahallesi Tepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu duvara çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken,kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ